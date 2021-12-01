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Илон Маск заговорил о выборе политической системы для колоний на Марсе: люди смогут голосовать

Вчера,   20:31    157

Первые колонии на Марсе могут управляться прямой демократией. Их жители смогут самостоятельно голосовать за принятие законов, которые в свою очередь должны быть простыми и легкими для понимания.

Источник: www.obozrevatel.com

Такое мнение высказал основатель Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману, в YouTube которого опубликовано соответствующее видео. Бизнесмен считает, что политическая система для первых поселений на Красной планете может быть аналогичной первым колониям на Американском континенте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).



По мнению бизнесмена, для первых небольших поселений не нужна представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители

Ранее американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что до 2030 года космические корабли Starship уже смогут летать на Марс. Он считает, что на Красной планете вполне возможно до конца нынешнего десятилетия построить базу.

Кроме того, бизнесмен намерен продать все свое имущество, чтобы иметь как можно больше капитала для финансирования будущей колонии на Марсе. По словам американского миллиардера, люди должны знать, как серьезно он настроен колонизировать Красную планету.

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